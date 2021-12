Vicenza e i suoi Segreti, il nuovisimo walking tour

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un itinerario di un paio d’ore per scoprire il volto nascosto della città tra viuzze, personaggi noti e non e vicende varie, dai vicentini “magna gatti” al baccalà alla vicentina! Una passeggiata adatta a chi è più curioso e vuole vedere la città in maniera diversa e divertente.

VICENZA E I SUOI SEGRETI - IL NUOVISSIMO WALKING TOUR

Un percorso a piedi tra scorci e "cose strane"

Date

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 - ORE 11.00

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 - ORE 17.00

? Prezzi: 12€ a persona - 10€ under 12

? LINK DOVE PRENOTARE: www.arteemusei.com/vicenza-segreti

? Durata Visita: 90 Minuti

? Luogo di ritrovo: Piazza Matteotti

? Il Tour sarà condotto da una Guida Abilitata con Patentino

? La visita guidata si terrà seguendo tutte le norme di sicurezza: sarà obbligatorio indossare la mascherina. Obbligo, inoltre, di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri gli uni dagli altri.

Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito ufficiale www.arteemusei.com