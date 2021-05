Visita guidata a Vicenza: le Barche e l’oratorio di San Nicola

Riscopriamo insieme il magico rione Barche, un viaggio nel tempo e nella storia della nostra città vista da un punto di vista diverso: quello del fiume, il Retrone, che ha caratterizzato da sempre il quartiere a due passi da Piazza dei Signori ma “lontano” dal resto del centro e unico per i suoi suoi vicoli nascosti, le sue case tipiche, i suoi ponti e gli scorci mozzafiato, concedendoci una tappa nel cuore di questo nuovo “Quartiere Latino“ per la visita dell’Oratorio di S. Nicola e del suo strabiliante ciclo di pittura barocca.



QUANDO: Sabato 15 maggio 2021 alle ore 15,00

DOVE: Appuntamento davanti Palazzo Chiericati - Piazza Matteotti.

DURATA: 2 ore circa

COSTO: Visita guidata: 12,00€ adulti, 7,00€ bambini 6-12 anni, sotto i 6 anni gratuito. - Contributo apertura Oratorio di S. Nicola 2,00€



Prenotazione obbligatoria via email a vicenzatourguide@gmail.com

***La visita si terrà con un numero ristretto di persone in ottemperanza alle direttive per contrastare il COVID-19



Per maggiori informazioni:

https://www.facebook.com/vicenzatourguide/

www.vicenzatourguide.it

