Visita guidata serale di Ferragosto a Bassano

Bassano ha un centro storico molto bello e vitale, considerata uno scrigno di antichi mestieri e di gioielli architettonici. Sullo sfondo lo scorrere del fiume Brenta, con il celebre Ponte, uno dei luoghi simbolo della cittadina.

Bassano, nata come piccola pieve medievale verso il 1000 da una popolazione in fuga dall'invasione degli Ungari, ha visto sotto il dominio della Serenissima un periodo di crescita economica e culturale notevole, di cui ceramiche, stampe e grappa sono fulgidi emblemi. Castello, ville, chiese, piazze e palazzi, tutto ci parla di una comunità operosa, protesa ai traffici grazie alla felice ubicazione geografica, fra Brenta, Valsugana e pianura veneta. Una parabola felice terminata bruscamente durante la Grande Guerra che spostò il fronte a ridosso dell'abitato e che segnò in maniera irrimediabile luoghi e coscienze dei bassanesi. Punti d'interesse: viale dei Martiri, castello degli Ezzelini, piazza Garibaldi, chiesa e chiostro di San Francesco, piazza Libertà. piazzotto Montevecchio, la storica grapperia Nardini, ponte degli Alpini.Visiteremo con una guida preparatissima la città di Bassano

Bassano sabato 15 agosto

Dal medioevo alle grandi guerre, storie e vicende, testimonianza di un piccolo gioiello delle Pedemontana veneta.

RITROVO ORE 20.30 davanti a Porta delle Grazie in viale delle Fosse,1

COSTO EURO 10 per partecipazione

Pagamento direttamente sul posto

Prenotazione a info@conmigoadventure.it specificando nomi e cognomi, inoltre se vuoi info scrivici a info@conmigoadventure.it