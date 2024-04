Visita guidata: 'Sant'Agostino, le sue terme e l'antico panificio Bari'

La visita guidata in programma sabato 6 aprile 2024 a 'Sant'Agostino, le sue terme e antico panificio Bari' è organizzata dalla Pro Loco Arcugnano.

Si partirà dalla romanica Abbazia di Sant'Agostino, edificata nel XIV secolo dai monaci che bonificarono la pianura solcata dal Retrone. La chiesa è ricca di affreschi e custodisce sull'altare maggiore uno splendente polittico, la "Madonna in trono col bambino e Santi", che da solo lascia intendere la ricchezza dell'intero complesso.

Ci si sposta poi alle ormai sconosciute fonti termali, famose tra fine Ottocento e inizi Novecento per gli effetti curativi della loro acqua, che i cittadini di Vicenza e persone dai comuni limitrofi andavano appositamente a bere..Seppur disgustosa! Oggi delle fonti rimane la casetta in legno e muratura, che riporta ancora l'iscrizione in rosso "Fonti S. Agostino", l'effigie del santo scrostata e dei balconi in tinta verde.

Infine visita l'Antica Forneria Bari che dal 1870 sforna le famose ciopète di pane fresco e biscotto , cotto sotto l'antica volta di mattoni, croccante e asciutto

RITROVO: ore 9:20 presso l'Abbazia di Sant'Agostino (Vialetto F.M. Mistrorigo 8, laterale di Viale Sant'Agostino a Vicenza)

COSTO: 8euro Soci Pro Loco, 10euro Non Soci Pro Loco

GUIDA: Pro Loco Arcugnano

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- mezzi propri 3335481630 (Giulia)

Visita guidata di 3 ore circa.