Perché suona la campana, visita guidata al museo

Tornano le domeniche al MUVEC e nel Parco. Visita guidata domenica 19 febbraio. Varcare il cancello di Villa Fogazzaro-Colbachini significa immergersi in un prezioso scrigno che rivela meraviglie ad ogni passo e ad ogni sguardo. Un patrimonio di prorompente bellezza ricco di storia, poesia e memorie. Se a questo si aggiungono le avvincenti narrazioni delle nostre affabulanti guide, sarà come essere a teatro calcandone il palco!!!

Biglietti:

- Singolo 10,00€

- Family&Friend Ticket: 30,00€, fino a 5 persone. Per le famiglie è prevista la gratuità per il 4° figlio.

Prenotazione obbligatoria



Biglietti disponibili fino ad esaurimento posti.