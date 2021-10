Visita guidata: i luoghi di Antonio Fogazzaro a Vicenza

Piccoli mondi antichi e moderni. Questo itinerario è la nostra proposta per conoscere Fogazzaro, personaggi, luoghi, curiosità tra realtà e invenzione letteraria. Il percorso sarà ispirato a “Piccolo mondo moderno”, romanzo ambientato in gran parte a Vicenza. Si farà tappa per la casa di famiglia, in contrà Carpagnon, al museo archeologico di santa Corona, allora ginnasio dove Fogazzaro frequentò la scuola. E al Monte di Pietà, perché era la sede della biblioteca Bertoliana, di cui Fogazzaro fu presidente. Un passaggio davanti al Duomo per affrontare il Fogazzaro fervente cattolico e la sofferenza per aver visto mettere all’indice un suo libro.



Un itinerario raccontato che ci condurrà alla riscoperta di uno scrittore geniale, prolifico, e innamorato della sua città: Vicenza.



