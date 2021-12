Visita guidata: Bassano della Serenissima e Mercatini di Natale

Prezzo non disponibile

Un'interessante e insolita visita con la frizzante guida locale Simonetta, che condurrà attraverso un'itinerario storico legato ai luoghi della Serenissima. Infatti è nota l'importanza che ha avuto Bassano nello sviluppo dello splendore economico artistico e culturale della Repubblica di Venezia.

Sarà ancor più piacevole passeggiare per il borgo avvolto nell'atmosfera Natalizia, luci festose, negozi addobbati e alberi di Natale gli daranno un tocco ancor più magico e fiabesco. Nelle Piazzette principali ci sono i ????????? ?? ?????? con tantissime idee regalo e proposte enogastronomiche locali per gli ultimi acquisti delle feste, musica e vin brulè...

Al termine della visita sarete liberi di proseguire la giornata come meglio preferite, però sarà proposta una degustazione nella taverna della distilleria storica Nardini, proprio sul Ponte Vecchio di recentissimo restauro.

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021

RITROVO: ore 10.00 Stazione FS Bassano del Grappa

DURATA: 3 ore

COSA PORTARE: scarpe comode, mascherina ed igienizzante.

QUOTA: 20 euro ADULTO Bambini fino ai 12 anni gratuito (guida 2 ore, tour leader al seguito, NON comprende: trasporto, degustazione taverna Nardini facoltativa)

PRENOTAZIONI: NECESSARIA tramite Whatsapp oppure sito ufficiale www.venicelocalfusion.com

Annalisa: 3273707245