Visita guidata alla Villa la Rotonda aperta a Ferragosto

“La Rotonda” è la villa più famosa del Palladio e il più famoso e imitato tra gli edifici della storia dell’architettura dell’epoca moderna. La Villa sorge su un colle alle porte di Vicenza e si presenta come fosse un tempio romano.

La costruzione della Rotonda inizia nel 1566 su commissione di Paolo Almerico e fu completata dai fratelli Capra. La struttura della Villa è ispirata al Pantheon di Roma sotto la cupola si trova la sala centrale dalla forma rotonda, che da il nome alla Villa e da cui partono quattro corridoi. Gli ambienti interni sono abbelliti con statue e stucchi, riccamente affrescati in due momenti diversi.

Il committente di Palladio era il prelato Paolo Almerico che, essendo celibe, desiderava un piccolo palazzo con funzioni di rappresentanza, ma anche un luogo di meditazione e studio.

Goethe visitò più volte la villa e scrisse che Palladio aveva reso un tempio greco adatto ad abitarvi e in un certo senso “La Rotonda” è un progetto unico nella produzione del tempo.

Palladio, quindi, recupera elementi che derivano dai templi dell’antica Roma unendoli ad elementi, come portici e arcate, per rispondere alle esigenze economiche della Villa, ma non per “La Rotonda”, che era destinata a diventare il buen ritiro nella città di natale di un prelato che aveva vissuto molti anni a Roma al servizio dei papi Pio IV e Pio V.

Andrea Palladio e il proprietario Paolo Almerico non videro il completamento dell’edificio, nonostante fosse abitabile alla data del 1569.

Palladio morì nel 1580 e fu Vincenzo Scamozzi, il suo allievo e collaboratore, ad eseguire i lavori di completamento del corpo centrale e della cupola.

Almerico morì nel 1589 e la Villa fu venduta due anni dopo dagli eredi ai fratelli Odorico e Mario Capra, che portarono a compimento il progetto con la decorazione interna. La villa appartiene dal giugno 1912 alla famiglia Valmarana e la Fondazione “la Rotonda” ne cura i continui interventi manutentivi. Dal 1994 Villa Almerico Capra Valmarana detta “La Rotonda” fa parte del Patrimonio mondiale dell’Unesco.

LA VISITA GUIDATA

Un appuntamento imperdibile per visitare gli interni e gli esterni della Rotonda, "in esclusiva". La Visita guidata da Chiara Pesavento e Luca Matteazzi si terrà al raggiungimento di minimo 40 persone. L'ingresso di euro 15,00, sarà comprensivo di bilglietto e visita guidata da corrispondere in loco il giorno della visita.

Per info e prenotazioni: vicenzatourguide@gmail.com

Sabato 15 agosto 2020 dalle ore 15:00 alle 16:30

Villa La Rotonda Vicenza

via della Rotonda, 45, Vicenza