Visita guidata alla Vicenza dark: casi, enigmi, trame, intrighi

Per celebrare la ricorrenza più “spaventosa” dell’anno, si propone una visita guidata per riscoprire il lato dark della città berica.

Attraverso un percorso che si snoda tra piazza Matteotti e piazza Duomo, si potrà entrare nelle sottili pieghe della giustizia veneta durante il dominio della Serenissima.

Si parlerà in particolare delle confessioni estorte tramite la tortura, del percorso rituale seguito dal condannato a morte, delle condizioni dei detenuti nelle prigioni cittadine e molto altro ancora. Verranno riportati inoltre fatti di cronaca realmente accaduti che provocarono grande sconcerto e turbamento tra i vicentini dell’epoca.

Costo: €6,00

Partecipanti: Massimo 20 persone per gruppo.

Info e prenotazioni: Ufficio IAT tel. 0444 320854 iat@comune.vicenza.it

DOMENICA DALLE ORE 16:00

Vicetia: VIcende Casi Enigmi Trame Intrighi Avventure

Evento organizzato da Iat Vicenza e Consorzio Vicenza È