Visita guidata alla mostra "Palladio, Bassano e il ponte. invenzione, storia, mito"

Il ponte degli Alpini è il simbolo assoluto di Bassano, ma conosciamo davvero la sua storia? In pochi sanno che fu progettato da Andrea Palladio e che aveva un antenato già ai tempi dei romani! Per svelare ogni curiosità su questo amato monumento, MAReA Cultura e i Museo Civici di Bassano del Grappa vi invitano a una visita guidata con la nostra guida esperta Cristina.



COSTI

12€ intero

10€ ridotto

Il costo del biglietto è comprensivo di entrata in mostra e visita guidata. La prenotazione è obbligatoria!



INFO E PRENOTAZIONI



E: biglietteriamusei@comune.bassano.vi.it

