Visita guidata alla mostra "La Fabbrica del Rinascimento" a Vicenza

In Basilica Palladiana a Vicenza è allestita una delle più complete mostre che trattano del Rinascimento Veneto: “La fabbrica del Rinascimento: processi creativi, mercato e produzione a Vicenza“



In soli 30 anni, dal 1550 all’inaugurazione del teatro Olimpico nel 1585, Vicenza si trasforma in una delle città dove genio e creatività si esprimono al meglio. Grazie ad artisti come Palladio, Alessandro Vittoria, Jacopo Bassano Vicenza diventa una vera “fabbrica” del Rinascimento.

In Basilica Palladiana sono presenti opere di Paolo Veronese, Jacopo Bassano, Parmigianino, Palma il Giovane, ma anche di Alessandro Vittoria, Valerio Belli e altri grandi protagonisti del tempo della rinascita. Il tutto incorniciato da uno dei capolavori assoluti del genio di Andrea Palladio: la sua Basilica, monumento nazionale.



Le Guide autorizzate di We Tour vi condurranno per una visita piacevole e approfondita alla mostra. La tariffa di partecipazione è di 20€ comprensivi di tutto (ingresso, auricolari, visita guidata)