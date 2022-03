Visita guidata alla mostra "canova. ebe"

"Canova Ebe" racconta dell'opera di Antonio Canova Ebe, statua in gesso che dopo oltre 70 anni è stata finalmente restaurata. La visita guidata vi permetterà di comprendere sia l'iter di restauro dell'opera che soprattutto l'iter creativo di Antonio Canova, ma anche altre curiosità. Sapevate infatti che Ebe si trova replicata in quattro marmi conservati in Europa? Vi aspettiamo ai Musei Civici di Bassano del Grappa!

Domenica 13 marzo 2022 ore 16.



• Biglietto intero €17, biglietto ridotto €15 comprensivi di ingresso al Museo



• Prenotazione obbligatoria a biglietteriamusei@comune.bassano.vi.it o al 0424

519901



• Obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2