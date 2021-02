Visita guidata alla Basilica dei SS. Felice e Fortunato

La basilica dei SS. Felice e Fortunato rappresenta una pietra miliare nella storia religiosa della città di Vicenza.

Sorta poco al di fuori delle mura della città, nel bel mezzo di una necropoli prima romana e poi paleocristiana, ben presto il complesso fu associato al culto dei fratelli Felice e Fortunato, martiri vicentini decapitati ad Aquileia nel IV secolo d.C.

Nel corso di una visita guidata, ripercorreremo le vicende millenarie della basilica, alla quale fu annessa per secoli la più importante abbazia benedettina della provincia di Vicenza.

L'attuale basilica è frutto di fondazioni sovrapposte. La prima, sorta sui resti di un cimitero romano, risale al IV secolo e fu dedicata ai santi martiti Felice e Fortunato; la seconda a tre navate è del V secolo e la terza, che di fatto occupa l'area della chiesa precedente, fatta eccezione per l'abside, è romanica (X-XII secolo).

Nella chiesa vi passò Carlo Magno nell'802. Nel 899 fu distrutta dagli Ungari, motivo per cui nel 975 il vescovo Rodolfo ne promosse la ricostruzione, affidandola ai monaci benedettini.

La facciata, con resti di affreschi di XI secolo, è in cotto e su di essa spicca il portale che l'iscrizione precisa essere del 1154 e opera di Pietro Veneto.

Il campanile, che alla base presenta conci d'epoca romana, venne costruito nel X secolo ma in gran parte rifatto dopo il terremoto del 1117.

Si visiterenno gli interni, il martyrion, la cripta, l’apparato scultoreo e pittorico.

QUANDO: Sabato 27 febbraio 2021 alle ore 15,30

DOVE: Appuntamento all’ingresso della Basilica in corso SS. Felice e Fortunato, 286 a Vicenza

COSTO: 12 euro a persona

DURATA: 1 ora e 30 minuti circa

Prenotazione obbligatoria tramite mail a vicenzatourguide@gmail.com

***La visita si terrà con un numero ristretto di persone in ottemperanza alle direttive per contrastare il COVID-19***