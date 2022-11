Visita guidata a villa La Rotonda di Andrea Palladio

Tra i tanti capolavori dell’architetto Andrea Palladio, l’opera più nota e più copiata al mondo è Villa Almerico Capra - detta la Rotonda.

Posta sulla sommità di un amenissimo colle, a pochi chilometri dal centro della città di Vicenza, fu tappa del Viaggio in Italia di Goethe, che così scrisse nel suo diario “Forse mai l’arte architettonica ha raggiunto un tal grado di magnificenza”

La nostra visita partirà dal giardino da cui potremmo ammirare le quattro facciate della villa, totalmente identiche tra loro, per poi spostarci all’interno e visitare le stanze affrescate e arredate di quella che è ancora una casa privata, appartenente dal 1912 alla famiglia vicentina dei conti Valmarana.

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Ritrovo ore 10:15 davanti al cancello d’ingresso della Villa (via della Rotonda 45, 36100 Vicenza)

Ore 10:30 visita guidata (durata 1 ora e 30 minuti)

Prezzo (biglietto d’ingresso + visita guidata)

Adulto: € 20,00

Ragazzo 13-17 anni: € 10,00

Bambino 6 -12 anni: € 6,00

Bambino da 0-5 anni: gratuito

Pagamento in contanti in loco.



Parcheggio: Un parcheggio con limitati posti auto è disponibile alla stazione di servizio Benza, Viale Riviera Berica 46, Vicenza. Via della Rotonda è zona residenziale; le auto illecitamente parcheggiate qui potrebbero essere multate o rimosse dalle autorità locali: fate attenzione al regolamento locale di parcheggio.



Accessibilità: L’interno della villa non è purtroppo accessibile alle persone in sedia a rotelle, a causa delle importanti gradinate d’ingresso che connotano l’architettura palladiana.



Numero minimo di partecipanti: 10



METEO: In caso di precipitazioni lievi l’evento non verrà annullato; in caso di previsioni avverse l’evento sarà rinviato a data da destinarsi e l’annullamento del tour verrà comunicato tramite messaggio WhatsApp entro la sera del giorno prima.



Prenotazione: inviare un Whatsapp ad Alessandra al numero +39 3385924991.