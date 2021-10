Visita guidata a villa Fracanzan Piovene

Ad Orgiano, ai piedi dei colli Berici, c’è una Villa dove il tempo si è fermato. Un luogo suggestivo per la dolcezza del suo paesaggio e per la ricchezza della sua storia, dove architettura e natura si intrecciano ed esaltano a vicenda : Villa Fracanzan Piovene. Qui tutto è rimasto come un tempo ed è facile immaginare come si viveva in una villa veneta tra gli svaghi dei signori e il lavoro dei contadini. La villa offre l’occasione unica di rivivere la storia di luogo attraverso oggetti d’epoca e ambienti originali: un viaggio nel tempo che poche altre dimore riescono a rendere così tangibile.



Visitare le sue stanze permette di scoprire i passatempi, le collezioni e i lavori domestici di un’epoca ormai lontana racchiusi in ambienti davvero unici. Villa Fracanzan è un’autentica chicca che permette al visitatore di immergersi in un ambiente di campagna ancora incontaminato.



Visite guidate a rotazione durante tutto il pomeriggio a partire dalle 14, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@wetourguide.it

