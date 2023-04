Visita guidata a Villa Ca' Erizzo Luca, Museo Hemingway

Prezzo non disponibile

Fondazione Luca apre le porte il 30 aprile 2023 di Ca' Erizzo per scoprire, in esclusiva, le bellezze artistiche e culturali della villa, accompagnati dalla storica dell’ arte dottoressa Raffaella Mocellin.



Villa Erizzo costituisce uno dei contesti architettonici più pittoreschi della Bassano antica, evidenziando una straordinaria varietà di soluzioni architettoniche settecentesche che si sovrappongono a quelle quattrocentesche ancora ben leggibili.



Nella parte centrale della villa emergono ampi saloni affrescati da Giuseppe Graziani nella metà del ‘700, in cui spiccano il soffitto del salone dell'ala occidentale con al centro Minerva e l'allegoria del fiume Brenta e quello dello scalone centrale con l'Allegoria del mattino.



ORARI: 10.30 e 16.00

DURATA: 1h e 30'

COSTI: Intero 20€ /Ridotto 15€



INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 0424 529035 - www.museohemingway.it