Visita guidata a Vicenza: Storie di donne, arte, poesia e affari

Il tour sab, 2 dicembre 2023 alle ore 17:00 ripercorre la vita delle donne vicentine, da quelle più famose a quelle ormai dimenticate: storie piene d’amore, di coraggio, e a volte anche di efferata violenza. In cosa credevano, come vestivano, cosa speravano le donne di Vicenza? Scoprilo seguendo i loro passi e esplorando le tracce che hanno lasciato in città.

Il tour sarà un’immersione nella storia delle donne vicentine nel tempo, un percorso alla scoperta dei luoghi in cui hanno vissuto, operato e lasciato il segno dame illuminate e intraprendenti, ma anche artigiane e commercianti capaci.

Partendo da Contrà Garibaldi scoprendo le storie di Isabella Valmarana e Maddalena Campiglia, si risale lungo Contrà Muschiera, famosa per i suoi profumi, e si procede fino a Piazza delle Erbe sulle tracce di Caterina Corletto e Bianca Nievo.

Attraversando poi Piazza dei Signori, cuore pulsante della città, e seguendo l’evoluzione storico artistica dei palazzi che contrassegnano il mutare stilistico dal medioevo al XVIII secolo, si arriva a Contrà Porti per conoscere le vicende delle dame Valmarana e Isabella Nogarole.

Il tour procede verso Palazzo Leoni Montanari, residenza di abili imprenditori tessili, per scendere fino a Piazza Matteotti ed entrare a Palazzo Chiericati, alla scoperta dei ritratti di donne più significativi.

E per concludere, tappa nella famosa pasticceria Bolzani dove due donne, Cinzia e Piera, continuano la dolce tradizione artigianale di famiglia iniziata nel 1963!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00

Informazioni: Viart Telefono: +39 0444 168305 www.viart.it