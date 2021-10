Visita guidata a Vicenza per i bambini: architetto per un giorno

Vicenza tour per famiglie, alla scoperta della stella dell’architettura: Andrea Palladio!!

Un’esperienza unica e imperdibile a Vicenza con i bambini per ripercorrere i passi del grande artista che da umile scalpellino diventerà proprio a Vicenza il grande genio dell’architettura ammirato e conosciuto in tutto il mondo. In questa passeggiata per famiglie a Vicenza, si verrà calati per un giorno nei panni di Palladio per cercare le soluzioni, a volte imprevedibili, e realizzare le sue opere più belle e famose.

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 15:30 ALLE 17:15

DOVE E QUANDO?

Giardini Salvi - ore 15.30.

In base al numero di bambini presenti e alle fasce d'età.

La partenza è garantita con minimo 8 iscritti.

PREZZI:

12 € per il primo bambino, dal secondo fratello/sorella 10 € a bambino

5€ ad adulto (max 2 accompagnatori adulti per famiglia) Bambini 0-3 anni gratis (senza fornitura del materiale didattico)

COSA PORTARE?

Un astuccio con pennarelli e matite colorate, una macchina fotografica (va benissimo anche un cellulare), un piccolo zainetto/una borsetta con fazzolettini/salviettine mani e bottiglietta d'acqua, abbigliamento comodo e adatto alla stagione. Gel disinfettante per le mani.

Necessaria la prenotazione entro due giorni prima del tour chiamando o mandando messaggio Whatsapp a AnnaMaria B. 340.3534399 o a Caterina G. 349.7507558

Il ritrovo del gruppo è al centro dei Giardini Salvi, Vicenza. Consigliato per bambini al di sopra dei 6anni.