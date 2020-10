Visita guidata a Vicenza: le vie, il significato dei loro nomi

Il centro storico fra toponomastica e antiche cartine , raccontando le attività del passato.

Cosa accadeva in Contrà Muscheria e in Contrà Frasche del Gambero? E il Ponte delle Bele, cosa cela il suo reale significato?

A zonzo per contrà e stradelle, riscopriamo la vita del passato della nostra Vicenza, fra racconti e storie di un tempo.

Appuntamento qualche minuto prima delle 10, alla Statua di Garibaldi, in Piazza Castello, a Vicenza.

SABATO DALLE ORE 10:00

Quando Google Maps non esisteva

Piazza Castello Vicenza

Evento organizzato da NON SOLO Venezia

Prenotazione obbligatoria!

Posti limitati per rigoroso rispetto delle norme anti-COVID.

Per informazioni e prenotazioni contattate Lia o Rita al numeri:

328 8348193 / 337 378088