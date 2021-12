Visita guidata a Vicenza: il Natale nell’arte tra Oriente e Occidente

Si parte dal Palazzo Chiericati con la tela dell’Adorazione dei Magi di Marcello Fogolino. La pala raffigura i tre Magi che rendono omaggio alla Sacra Famiglia, ai piedi di un grandioso corteo composto da una moltitudine variopinta di personaggi. Si prosegue con una visita alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, occasione speciale per un confronto sul tema della Natività tra l’antica arte russa e i capolavori della tradizione vicentina, veneta o italiana di varie epoche. L’itinerario si conclude al Museo Diocesano per ammirare alcune opere dedicate all’Adorazione dei pastori in un percorso che procede dall’arte medioevale, alla moderna fino alla contemporanea, avvicinandosi al tema natalizio attraverso linguaggi, espressività e sentimenti molto diversi tra loro.

Domenica 12 e 19 dicembre 2021 dalle ore ore 10 alle 12

Prezzo: € 10,00.

Gratuità: fino ai 12 anni compiuti.

Durata tour: massimo 2 ore.

Partenza dall'ufficio IAT di piazza Matteotti, 12.

Il numero massimo dei partecipanti sarà stabilito in ottemperanza alle normative in vigore.

Prenotazioni richieste come da direttive anticovid in vigore.

Le visite annullate per misure di contenimento C19 non saranno recuperate. Eventuali quote pagate saranno rimborsate.

Si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo al fine di espletare le pratiche di iscrizione al tour e garantire la partenza con puntualità.

Info e prenotazioni

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

tel. 0444 320854

iat@comune.vicenza.it

Prenotazioni online

https://www.vicenzae.org/it/vicenza-tour-2021