Visita guidata a Vicenza: due passi nel Natale, seguendo la scia della Stella

Visita guidata nella Vicenza natalizia domenica 18 dicembre 2022. Gli splendidi interni dei palazzi di Vicenza conservano molte opere che esprimono il tema della Natività, in un viaggio che si snoda fra i secoli e le diverse fedi cristiane. Dentro a Palazzo Chiericati, a Palazzo Leoni Montanari, al Museo del Gioiello e al Museo Diocesano, emergono le diverse visioni artistiche dei momenti legati alla nascita di Gesù. Un’occasione speciale per un confronto sul tema della Natività tra l’Oriente e i capolavori della tradizione occidentale.

Costo: 10 €

Partenze ore 10.00 dall'ufficio IAT di Vicenza in piazza Matteotti n.12

