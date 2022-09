Visita guidata a Parco Rossi

Parco Rossi è tra i principali esempi di parco paesaggista del nord Italia.

All’ingresso ti accoglie il laghetto circondato da una serie imponente di piante secolari ed esotiche, che ti immerge subito in un ambiente magico e senza tempo. Proseguendo, incontrerai tutti gli elementi tipici del giardino ottocentesco: vialetti sinuosi, architetture rustiche, evocazioni archeologiche, giochi d’acqua, masse arboree esotiche e autoctone composte con spettacolare maestria per creare un insieme pittoresco in grado di affascinarti e di stupirti.

Il 17/09/2022

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/parco-rossi/