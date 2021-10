Visita guidata a Bassano

A piedi si va alla scoperta della cittadina di Bassano tra storia e tradizioni, iniziando dal Ponte degli Alpini inaugurato dopo un lungo restauro. Storie e curiosità ci accompagneranno con il racconto della nostra guida Daniela.

DOMENICA 24/10 DALLE ORE 10:00 ALLE 12:00

Oltre il Ponte degli Alpini

PROGRAMMA

Bassano del Grappa si affaccia sul fiume Brenta ed è famosa per il ponte degli Alpini progettato da Palladio, antica struttura in legno che collega i due borghi della città e recentemente ristrutturato. Dal fiume, nei pressi dell’antico porto, il centro storico sale lungo il pendio della collina verso l’antico Castello degli Ezzelini, il cui primo nucleo, la chiesa di Santa Maria, è documentato già nell’anno 998. All’ingresso del castello, la snella ma al tempo stesso imponente Torre di Ser Ivano, masnadiere di Ezzelino III, spicca oltre 30 metri e domina Bassano del Grappa.

Attraverso i suoi vicoli medievali, i suggestivi scorci e il bellissimo ponte scopriremo la storia antica e cruciale di questo suggestivo borgo murato, che si trovò sulle immediate retrovie del Fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Le battaglie principali della Grande Guerra vennero infatti combattute sull’Altopiano di Asiago e sul Monte Grappa, che sovrastano la città.

Ascolteremo i racconti della vita di Bassano in questo periodo importante della nostra Storia, e scopriremo gli angoli più suggestivi di questa cittadina alle pendici delle montagne che hanno visto la Storia compiersi.

RITROVO: ore 10.00 presso Porta delle Grazie. Per parcheggiare si consiglia Prato Santa Caterina.

CONCLUSIONE: ore 12.00 circa

COSTO (iva inclusa): adulto 15 €; bambino/ragazzo (fino a 13 anni) 5 €. Il costo comprende: guida turistica, organizzazione, assicurazione.

Partecipazione su prenotazione (entro il 21 ottobre via e-mail con pagamento anticipato tramite bonifico).

Numero minimo: 15 partecipanti; numero massimo: 30 partecipanti.

L’escursione verrà effettuata anche in caso di pioggia.

Per l’evento verranno adottate le misure di prevenzione anti Covid-19 vigenti.

Per partecipare è necessario visionare il regolamento e compilare un modulo al link https://bit.ly/2TBnrpd

PER INFO E ADESIONI

cell. 340 7739525 - 345 1780368

info@viaggiamentelibera.it