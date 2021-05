Visita guidata a Bassano del Grappa: tre piazze, due cuori, un ponte

Famosa per la ceramica, il Ponte degli Alpini e la grappa, Bassano nasconde un’anima affascinante e ricca di storia.

La città si erge su un’altura a picco sul fiume Brenta, allo sbocco della Valsugana, l’antica ed importantissima via verso i territori germanici. Dall’imponente castello realizzato prima dell’anno Mille, la città cresce sempre più fino a circondarsi da una cerchia di possenti mura ed abbellirsi con palazzi eleganti e variopinti in epoca veneziana.

Scopriremo insieme i viottoli più nascosti e le piazze più vivaci, fino a conoscere la storia variegata del Ponte Vecchio, progettato da Andrea Palladio.

Ma non mancheranno racconti legati all’artigianato bassanese, alle famiglie più importanti della città, e al ruolo cruciale che ebbe Bassano del Grappa durante la Prima e la Seconda Guerra mondiale.

QUANDO: Sabato 8 Maggio 2021 – ORE 14.30

DOVE: Ritrovo al belvedere di Bassano, presso Porta delle Grazie

DURATA: 2 ore circa

TARIFFA: €13 a persona

Bambini fino a 12 anni: gratis

Prenotazione obbligatoria: info@wetourguide.it