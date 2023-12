Visita guidata a Bassano del Grappa

Un'ora e mezza di passeggiata nel centro storico di Bassano del Grappa offre l'opportunità di scoprire la storia, i monumenti simbolo e le curiosità della città. La visita guidata inizia da Piazza Castello, dove viene raccontata l'anima medievale di Bassano. Il percorso prosegue attraverso il Ponte degli Alpini, un luogo carico di memoria dedicato agli alpini che combatterono durante la prima e la seconda guerra mondiale.

Il tour si dirige poi verso la terrazza di Palazzo Sturm, museo della stampa e della ceramica, un punto ideale per scattare foto pittoresche della città. Successivamente, i partecipanti si addentrano verso Piazza Libertà e Piazza Garibaldi, vivacizzate dai mercatini natalizi. Il cammino conduce infine alle mura della città, dove, presso Porta Dieda, si può ammirare il vistoso affresco del leone marciano, simbolo del dominio della Repubblica Serenissima su Bassano del Grappa.



Sabato 23 DICEMBRE dalle 11:00 alle 12:30



Prezzo:

Adulti € 12,00

Ridotto 6-17 anni € 5,00

Pagamento in contanti in loco.



Numero min. partecipanti 10



Ritrovo: in Piazza Castello Ezzelini , 3, 36061 Bassano del Grappa VI (10 minuti prima dell’inizio)



Parcheggio:

1) Gratuito: in Via Santa Caterina situato in fianco al Monumento Ragazzi del ’99.

(Da qui il punto di ritrovo si raggiunge in 3 minuti a piedi risalendo la scalinata che lo collega con Viale dei Martiri)

2) A pagamento: "Le Piazze" accanto alla stazione di Bassano del Grappa.



Meteo: In caso di precipitazioni lievi l’evento non verrà annullato; in caso di previsioni avverse l’evento sarà rinviato a data da destinarsi e l’annullamento del tour verrà comunicato tramite messaggio WhatsApp entro la sera del giorno prima.



Per info e prenotazioni: inviare un WhatsApp ad Alessandra al +39 3385924991









N.B. la foto di copertina l'ho scattata io (Alessandra Di Dia)