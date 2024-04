Visita al Colle dell'Iris e a villa Fracanzan Piovene

DOMENICHE NATURAL-CULTURALI: VISITA AL COLLE DELL'IRIS

Domenica 05.05.24, ore 15:00, ritrovo davanti al Municipio di Orgiano.

Nell'ambito delle uscite natural-culturali organizzate da Consorzio Colli Berici, la Pro Loco Orgiano in collaborazione con il Comune di Orgiano propone la visita al Colle dell'Iris, il quale a breve fiorirà offrendo nuovi colori.

Il ritrovo è previsto per le ore 15:00 davanti al Municipio di Orgiano. Dopo una breve visita al Palazzo dei Vicari, ci si dirigerà verso il Colle dell'Iris. Per chi lo desidera, sarà possibile anche andare a visitare Villa Fracanzan Piovene ad un prezzo ridotto.

In caso di maltempo, l'iniziativa verrà rimandata a domenica 12.05.23.

È consigliabile la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/2vgHhF775e5VDKzu9

Visita al Colle dell'Iris: € 3,00.

Visita a Villa Fracanzan Piovene: prezzo ridotto di € 7,00.

Info: 346 2494599