Visita a Villa Fogazzaro Roi museo delle campane, tra le pagine di Piccolo Mondo Moderno

Una villa storica costruita dai Chiericati e appartenuta per molto tempo alla famiglia di Antonio Fogazzaro: ispirato dalla bellezza del luogo e dai colori del grande parco, ambienterà qui uno dei suoi più celebri romanzi, "Piccolo mondo moderno".

We Tour vi farà conoscere questa bellissima villa, la sua storia, i suoi giardini, darà voce ai personaggi che popolano i racconti di Antonio Fogazzaro, che appena per un soffio non fu insignito del Nobel per la letteratura.

Conosceremo il suo temperamento energico e caparbio ma anche la sua sensualità e la sua anima più intima, e ci sembrerà di portarlo a passeggio con noi lungo i viali alberati del parco romantico della villa.

In collaborazione con il MUVEC - Museo Veneto delle Campane, avremo la possibilità di realizzare un evento che ha il sapore di inizio autunno: il verde dei prati inizia a farsi più caldo e i colori cangianti delle foglie faranno da cornice alla nostra passeggiata , tra giardini all'italiana e parchi romantici, attraversando ponticelli e ruscelli.

Nel cortile vedremo alcune tra le più belle e antiche campane della collezione Colbachini. Avremo così la possibilità di conoscere la loro affascinante storia e qualche interessante curiosità tutta italiana!

QUANDO: domenica 3 OTTOBRE a partire dalle 14.30

Primo turno: ingresso ore 14.30

DOVE: presso la villa Fogazzaro Roi a Montegalda - Punto di ritrovo davanti al cancello d’ingresso del museo Presso Villa Fogazzaro- Roi ( civico 3 )

TARIFFA: euro 15 incluso biglietto d'ingresso al parco, passeggiata guidata - Gratis per bambini fino ai 6 anni - Riduzione € 8 per ragazzi dai 6 ai 12 anni

