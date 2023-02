Virgin, Madonna tribute all'Enfant Prodige

Sabato a l'Enfant Prodige di Levà arriva la musica di Madonna, le canzoni più famose dell'icona pop degli anni '80, '90 cantate dalla sosia della celebre cantante Caroline Sophie Moretto.

MADONNA TRIBUTE - Il progetto, (primo in Italia) nasce nel 1997 da un’idea di Caroline stessa, (riconosciuta per diversi anni Sosia Italiana Madonna) per devozione verso la grande Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna.

Oggi la band ripropone i migliori successi di Madonna, assieme a degli “introvabili” realizzati con cura dai musicisti del gruppo, dagli anni ’80, attraversando i ’90, sino alle hits dei giorni nostri.

I fanatici di Madonna prediligono questa Band Tributo per l’estrema cura nei suoni riprodotti e la capacità di intrattenere il pubblico rendendolo co- protagonista durante i live.

Virgin Band è il Tributo Europeo a Madonna: il sound elettronico, i costumi, le proiezioni, ed un esplosivo corpo di ballo, fanno di questa Band il migliore Tributo a Mrs. Ciccone.

Non una semplice cover band quindi, ma uno spettacolo completo ispirato alla Queen of Pop, supportato dal Fan Club Italiano.

SABATO 25/2/2023 ALLE ORE 21:30 VIRGIN - MADONNA TRIBUTE by CAROLINE live@ENFANT PRODIGE, LEVA' (VI)

Enfant Prodige Pub - RistoGrill, Music & Drinks.

I sorrisi all'Enfant Prodige sono di casa, ambiente familiare e simpatico.

Si beve birra, naturalmente. Un'ampia selezione di freschissime birre alla spina di qualità.

La pizza, bruschette, i fritti, gli hambuger e gli altri piatti di Enfant Prodige creati con passione e con prodotti freschi rendono questo locale davvero speciale.

Via Vignole, 2, Levà di Montecchio Precalcino (VI)

Info e prenotazioni: 348 4160831