Vipers - Queen Tribute, una serata con la musica della celebre band

Una serata per ripercorrere i brani leggendari della band britannica capitanata dalla mitica personalità di Freddie Mercury, utilizzando richiami scenografici e di costume, ponendo l'accento sulla spettacolarità e sulla forza musicale di uno dei gruppi rock più popolari al mondo.

Grandi fans dei Queen, ecco come si definiscono Giuseppe Maggioni (voce), Giordano Bruno (chitarra), Stefano Armati (basso) e Roberto Previtali (batteria), componenti della Vipers Queen Tribute Band. Attivi Dal 2002 con più di 2000 esibizioni live in tutta Italia ed Europa. .Beppe Maggioni, voce dei Vipers ha partecipato nel 2014 al programma televisivo THE VOICE OF ITALY, in onda in prima serata su #RAI2, conquistando le semifinali del programma e classificandosi secondo per il Team Carrà.

Il lavoro svolto dai Vipers, è già stato omaggiato oltre che da un elevato numero di esibizioni e di pubblico, anche da un importante riconoscimento da parte del sito internet ufficiale dei Queen.

40 album pubblicati, 300 milioni di copie vendute, 707 concerti live, 1442 settimane totali nella classifica degli album più venduti in Inghilterra. I Queen nascono nei primi mesi del 1970 dall’incontro di Bryan May e Roger Taylor con il giovane cantante Farrokh Bulsara, che presto si farà conoscere dal mondo con lo pseudonimo di Freddie Mercury. Il cantante sceglierà il nome del gruppo e disegnerà il logo storico con la Q coronata, la fenice, e i segni zodiacali dei musicisti. Dopo la morte di Mercury nel 1991 la loro storia diventa leggenda e viene raccontata in un celebre film.

I Vipers sono l'omaggio ai Queen più richiesto in Italia ma anche in Europa con piu’di 50 concerti all'anno in Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Belgio, Slovenia e Romania.

SABATO 28 AGOSTO DALLE ORE 21:00

Vipers - Queen Tribute, Schio (VI)

Piazzale Pubblici Spettacoli