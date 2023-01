VIOFF Vicenzaoro Fuori Fiera: il programma in città

Torna tra le vie del Centro Storico di Vicenza la nuova edizione di VIOFF - Vicenzaoro Fuori Fiera. Il tema di questa edizione è GOLDEN DISTRICT e racconta un territorio in cui design, qualità e capacità produttiva si fondono in un’eccellenza riconosciuta internazionalmente. Molte le iniziative: visite guidate, percorsi, cene in ristoranti, musica, caccia al tesoro per bambini, mostre.

PROGRAMMA 21-22 Gennaio 2023

ARTE | “Bold Places” Mostra personale di Luca Font

Dal 21 al 31 gennaio, Contrà del Monte

La mostra raccoglie alcuni dei più significativi e visionari lavori di Luca Font, illustratore, tatuatore e

street artist fra i più rinomati in Italia. Le opere, esposte come grandi totem all'aperto, richiamano la

dimensione murale, portando così gli artwork pensati per la stampa tradizionale ad avere l’aspetto e

l’impatto tipici del muralismo, forma d’arte dalla quale proviene l’artista. Un’esposizione a cielo aperto,

in uno dei luoghi simbolici della città, che riesce inoltre nell’intento di far acquisire alle opere il valore

di arte pubblica, fruibile da tutti senza distinzioni: l’arte esce dai luoghi dell’arte e scende in strada.

ARTE | “La cultura è oro” Live performance di Luca Font

sabato 21 gennaio dalle 10:00 alle 16:00 in Stradella San Giacomo

La mostra Bold Places si arricchisce di un artwork realizzato dal vivo dall’artista che sarà impegnato in

un live painting in Stradella San Giacomo per dare vita a un’opera di arte urbana dedicata a VIOFF -

Golden District. Sarà un’occasione unica: per il pubblico di poter vedere lavorare uno dei più conosciuti

street artist italiani, e per la città Vicenza di poter annoverare un pezzo di arte urbana in uno degli

angoli più centrali della città.

CULTURA | “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone”

sabato 21 gennaio, Piazza dei Signori, Basilica Palladiana

La mostra, curata da Christian Greco, racconta la vita quotidiana nell’Antico Egitto, con un focus

particolare su Tebe e Deir el-Medina, il villaggio, fondato intorno al 1500 a.C., dove scribi, disegnatori

e artigiani lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni nelle Valli dei Re e delle Regine.

L’esposizione riunisce più di centottanta oggetti: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di

papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti.

In occasione di “VIOFF Golden District”, sabato 21 gennaio, la mostra potrà essere visitata fino alle ore

22.00.

CULTURA | “Gioielli e Amuleti. La bellezza nell’Antico Egitto”

Museo del Gioiello, Piazza dei Signori, Basilica Palladiana

Il prestigioso museo ospita la mostra temporanea dedicata all’Antico Egitto, a cura di Paolo Marini,

Alessandro Girardi, Cédric Gobeil e Martina Terzoli. Lo spazio espositivo offre ai visitatori lo spunto per

approfondire il rapporto tra la bellezza e la moda attraverso i preziosi reperti in parte rinvenuti nel

villaggio in cui vissero gli artigiani che lavorarono nelle tombe reali della Valle dei Re e delle Regine.

Info e orarihttps://www.museodelgioiello.it/it/

CULTURA | “L’arte orafa riluce nelle botteghe artigiane”

sabato 21 gennaio

I cittadini, previa iscrizione, potranno partecipare a speciali itinerari dedicati all’esplorazione dei

laboratori cittadini in cui rilucono manufatti preziosi, per ascoltare le affascinanti tradizioni raccontate

dagli stessi artigiani orafi e degustare alcune specialità vicentine. A cura di Confartigianato e Viart.it.

Eventi a pagamento.

Info e prenotazioni https://www.viart.it/percorsi-artigiani/larte-orafa-di-vicenza-riluce-nelle-botteghe-artigiane/

itinerario #1 TOUR NEI LABORATORI TRA LE PIAZZE CITTADINE

sabato 21 gennaio, ore 10.00-12.00

Da Piazza dei Signori e dalla Basilica Palladiana, cuore della città e luogo in cui un tempo avveniva il

riconoscimento della corporazione degli orafi, l’itinerario si sposta verso Corso Palladio presso la

bottega di Lorenzo Bazzo per ammirare gemme e gioielli di design, e successivamente verso Piazza

Matteotti nel laboratorio di Adelina Scalzotto con i suoi manufatti in oro e argento dall’estro creativo.

Il percorso si conclude con una cioccolata calda presso il laboratorio di pasticceria artigianale Bolzani.

Itinerario #2 LA STORIA DELL’OREFICERIA VICENTINA DAL MUSEO DIOCESANO ALLA BASILICA PALLADIANA

sabato 21 gennaio, ore 14.30-16.30

Il Museo Diocesano di Vicenza conserva pezzi importanti della storia dell’oreficeria vicentina.

L’itinerario parte, dunque, dalla visita al museo e si conclude sotto le logge della Basilica Palladiana

dove sarà possibile conoscere le personalissime tecniche di lavorazione dell’oro e delle pietre preziose

di Daniela Vettori. Per finire, tappa presso la Pasticceria Venezia a pochi passi dalle logge, per una

dolce degustazione di pasticceria.

Itinerario #3 GEMME E GIOIELLI TRA PORTA SANTA CROCE E CORSO FOGAZZARO

sabato 21 gennaio, ore 16.30-18.30

Questa parte della città di Vicenza rappresentava il decumano minore, su cui nei secoli si sono insediate

molteplici attività, tra cui quella dei laboratori orafi di Aldighieri gioielli, Laura Balzelli e Preziosi Salvato

in cui si ammireranno le innovative e significative produzioni di oreficeria, gioielleria e alta bigiotteria.

Al termine del percorso, ci sarà una degustazione di birra presso l’originale Ofelia Beestrot sotto i portici

di Corso Fogazzaro.

INTRATTENIMENTO | “Alla scoperta dell’oro colato”

sabato 21 e domenica 22 gennaio, Contrà Cavour, 12

Cura, passione e tradizione sono da sempre gli elementi che contraddistinguono i prodotti di Emporio

Fratelli Carli; per i visitatori del negozio momenti immancabili di convivialità, gentilezza e degustazione.

sabato 21 gennaio – pomeriggio. Aperitivo aperto al pubblico

domenica 22 gennaio – mattina. Una deliziosa colazione offerta a grandi e piccini

domenica 22 gennaio – pomeriggio. Degustazione di prodotti

INTRATTENIMENTO | “Golden happy hour & golden dinner”

giovedì 19, venerdì 20, e domenica 22 gennaio, Hotel De La Ville, Viale Verona, 12

Aperitivo con buffet e Dj Set dalle 19:00 alle 23:00. Sarà aperto per l’occasione anche il Ristorante

Osteria Palladio con ottimi piatti della cucina locale.

sabato 21 gennaio “Cena cantata”

Al ristorante Osteria Palladio si terrà la cena cantata. Musica dal vivo con le migliori canzoni della

musica italiana e internazionale

INTRATTENIMENTO | “De Anima Movement”

Sabato 21 gennaio dalle ore 15:00, Piazza dei Signori, Corso Palladio, Piazza San Lorenzo

Uno spettacolo di danza moderna itinerante.

I ballerini, recentemente protagonisti al programma TV “Tu si que vales!”, sapranno incantare grandi

e piccini grazie alla direzione artistica di Samuele Barbetta, finalista di Amici 2020.

Ore 15:00 – Piazza dei Signori

Ore 16:00 – Corso Palladio

Ore 17:00 – Piazza San Lorenzo

KIDS | “Caccia al tesoro”

domenica 22 gennaio, ore 10:30, Consorzio Turistico Vicenza è, Piazza Matteotti, 12

Caccia al tesoro per bambini nei musei dei circuiti cittadini alla scoperta dei tesori culturali della città;

partenza dal Consorzio Turistico Vicenza è; l’evento terminerà al Museo del Gioiello in Piazza dei Signori

dove i bambini potranno visitare l’esposizione permanente dedicata ai gioielli dell’Antico Egitto.

A tutti i partecipanti, sino ad esaurimento scorte, verrà fornito uno speciale kit dell’esploratore.

Per iscrizioni: https://www.vicenzae.org/it/

KIDS | Evento di giocoleria

sabato 21 gennaio, dalle ore 17:30, Corso Palladio

Un pomeriggio incantevole per grandi e piccini. Corso Palladio si riempie di magia con uno spettacolo

imperdibile.

17:30: spettacolo con fuoco

18:20: animazione con trampoli, giocoleria

19:30: secondo spettacolo con fuoco

FOOD | Aperitivo d’oro

sabato 21 e domenica 22, dalle 10:30, Corso Fogazzaro, 137

Presso la sede di Campagna Amica i visitatori potranno partecipare ad un aperitivo tutto d’oro.

Sostenere le aziende agricole che si prendono cura dell’ambiente e tutelano la biodiversità, facendo

gustare i prodotti a chilometro zero, dal produttore alla tavola.

Il Mercato coperto di Campagna Amica con la preziosa collaborazione di Coldiretti organizza l’aperitivo

“Oro della nostra terra” - a cura dei cuochi contadini che porteranno in tavola i Sigilli Campagna

Amica. A cura di Coldiretti.

SPORT | Golden Ride

Sabato 21 dalle ore 10:30, Piazza dei Signori

I partecipanti percorreranno una social ride della lunghezza di circa quaranta chilometri con partenza

dal Centro Storico di Vicenza, attraverso la pianura vicentina all’ombra dei Colli Berici, per terminare

con un brunch in una location d’eccezione. Un’iniziativa che valorizza il centro storico e promuove la

conoscenza dei percorsi ciclabili e l’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile e fonte di benessere

fisico.

MUSICA | Basin Street Band

Sabato 21 dalle ore 20:00, Loggia del Capitaniato

In occasione dell’apertura serale della mostra in Basilica Palladiana, sotto la Loggia del Capitaniato

dalle 20:00 alle 22:00 si esibirà la Basin Street Band: una formazione musicale nata nel 2000 su

iniziativa di un gruppo di amici musicisti appassionati di jazz e swing. L’orchestra s’ispira alle Big Band

americane del passato che suonavano musica jazz, da quella di Count Basie, Duke Ellington, Benny

Goodman alle Big Band più recenti come quella di Maynard Ferguson. Il gruppo è composto dalla

sessione fiati dei sax, delle trombe e dei tromboni e dalla sezione ritmica con piano, batteria, basso,

chitarra, e da due splendide voci una maschile e una femminile.

Da non perdere in città:

BASILICA PALLADIANA “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone”

https://www.mostreinbasilica.it/it/

PALAZZO CHIERICATI “Gli amici della gaia gioventù. Arte e poesia a Vicenza dal 1930 al 1950”

https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/329710

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO "Palafitte e piroghe del Lago di Fimon"

https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/329710

https://www.museicivicivicenza.it/it/

PALLADIO MUSEUM “Acqua, terra, fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento”

www.palladiomuseum.org



Per info e aggiornamento eventi “VIOFF Golden District”: www.vicenzaoro.com