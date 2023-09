Vintage kilosale Italy a Villa Valmarana Bressan

Finalmente a Vicenza Back to city Edition.

Dove? A Villa Valmarana Bressan.

Solo il 22/23/24 Settembre



Oltre 5000 capi ed accessori ti aspettano in Villa.

Potrai provare i tuoi capi preferiti insieme ai tuoi amici, troverai camerini e specchi per vedere il tuo vintage look.



IN QUESTA EDIZIONE TROVERAI ANCHE:

Acquistabili al pezzo dai nostri espositori,

Bigiotteria e Occhiali Vintage. Di Anna

Remake Vintage e Pezzi Unici. Di Sabrina e Davide

Candele e Bicchieri in vetro riciclato. Di Vittoria

E anche altri espositori.



Prenota il tuo biglietto Gratuito: www.eventbrite.it/.../biglietti-vintage-kilo-sale...