Vintage kilo sale Italy, Vicenza Christmas edition

E' arrivata l'edizione Natalizia del Vintage Kilo Sale Italy a Vicenza.

A Villa Valmarana Bressan l'08/09/10 Dicembre



"Scopri I TESORI del Vintage: Torna il Vintage Kilo Sale a VICENZA CHRISTMAS EDITION.



Cari amanti del vintage e del riutilizzo, è l'occasione perfetta per rinnovare il vostro guardaroba senza spendere una fortuna.

Potrete trovare anche un Regalo cool per voi e i vostri amici.



Ecco tutti i dettagli sulla edizione Natalizia.



1. Vasta Selezione: Oltre 20 categorie di capi vintage e di seconda mano, tra cui numerosi articoli di marca. Troverete abiti, pantaloni, magliette, giubbotti, Maglie di lana e di Natale, camicie, camicette, trench, vestiti, vestiti etnici e molto altro ancora!



Li potrete acquistare al kg a solo 40€ al kilo per tutti e tre i giorni.



E in questa edizione troverete anche Bigiotteria, Occhiali Vintage, Remake vintage e pezzi unici, Sciarpe e Foulard, Vinili e CD, Dolci e biscotti di Natale dei nostri espositori al pezzo.



Prezzi Convenienti: Spendete poco e portate a casa molto. Il nostro sistema di peso vi offre un modo unico e conveniente per acquistare abbigliamento di qualità senza svuotare il portafoglio.



Risparmio Ambientale: Scegliendo il vintage e il second hand, state contribuendo attivamente a ridurre l'impatto ambientale della moda, aiutando a salvare il pianeta un capo alla volta.



Ingresso Gratuito



Gallery