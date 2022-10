'Vino top in tour' a Villa Curti di Sovizzo, mostra vinicola

Il 15 e 16 ottobre 2022, vini selezionati dai migliori produttori nazionali e internazionali saranno esposti per tutti gli amanti dei nettari pregiati nella preziosa cornice di Villa Curti a Sovizzo (Vicenza), per la sesta tappa di Vini Top in tour.

La manifestazione sul vino a Vicenza proporrà a tutti gli amanti del vino vari assaggi e degustazioni per tutta la durata della rassegna enologica.

MOSTRA VINICOLA DEI MIGLIORI PRODUTTORI DI VINO

Gli appassionati del vino che avranno la possibilità di partecipare alla mostra vinicola di Vicenza, che si terrà presso Villa Curti a Vicenza, attraverseranno come in un autentico wine tour le diverse regioni d’Italia e dell’estero. Nella degustazione di vino a Vicenza i visitatori scopriranno la varietà e la ricchezza enologica nazionale ed internazionale.

Vini convenzionali, vini di montagna e di mare, vini bio e vegan, spumeggianti bollicine costituiranno la vasta selezione di vini top in degustazione.

WINE CARD DEGUSTAZIONI ILLIMITATE € 25 – acquistabile online

La quota d’ingresso include:

un calice professionale da degustazione Rastal,

una tracolla porta calice “VinStrip”,

degustazioni illimitate di vini e prodotti.

WINE CARD € 10 – acquistabile online

La quota d’ingresso include:

un calice professionale da degustazione Rastal,

una tracolla porta calice “VinStrip”,

3 degustazione di vini a scelta dal catalogo espositore.

Avrete inoltre l'opportunità di degustare il Krug, uno dei marchi francesi più celebri dello Champagne. Le degustazioni saranno alle 16.00 per entrambe le giornate di fiera.

Data: 15 /16 ottobre 2022

Orario: Sabato 14.00-18.00 | Domenica 10.00-18.00

Sede: VILLA CURTI - SOVIZZO in Via Roma 64.

Visita alla villa gratuita