Vini e Vignaioli a Villa Cerchiari

Si rinnova l'appuntamento con VIeNI IN VILLA - Vini e Vignaioli.

Domenica 21 maggio 2023 presso il parco di Villa Cerchiari a Isola Vicentina, dalle ore 10:00, 24 cantine provenienti da 5 regioni proporranno il frutto del proprio lavoro in degustazione, accompagnate dalle proposte gastronomiche della cucina della ProIsola.

Queste le cantine dell'edizione 2023:

• Barbaterre – Emilia – Colline Matildiche

• Basaltica – Veneto – Gambellara

• Bigagnoli Wines – Veneto - Bardolino

• Ca' Duso – Veneto – Prelessini Vicentini

• Cantina Mattiello – Veneto – Colli Berici

• Cascina Melognis – Piemonte – Colline Saluzzesi

• Daniele Portinari – Veneto – Colli Berici

• Davide Spillare – Veneto – Gambellara

• Davide Vignato – Veneto – Gambellara

• Del Rèbene – Veneto – Colli Berici

• Eros Zanon – Veneto – Valdobbiadene

• Francesco Follador – Veneto – Valdobbiadene

• Gianluca Renosto – Veneto – Valdobbiadene

• I Canevisti – Veneto – Breganze

• Marchetto – Veneto – Gambellara

• Maso Grener – Trentino – Pressano

• Matteo Rigoni – Veneto – Colli Berici

• Punto Zero – Veneto – Colli Berici

• Radici Erranti – Lombardia – Valtènesi

• Tenuta Zai – Veneto – Colli Berici

• Vercesi del Castellazzo – Lombardia – Oltrepo

• Vettori – Veneto – Valdobbiadene

• Vitivinicola Ruaro – Veneto – Val Leogra

• Weinhof Kobler – Alto Adige – Bassa Atesina

INGRESSO: 15 Euro (Soci ProIsola 12 Euro)

VIeNI IN VILLA è una festa dedicata al vino e ai vignaioli.

Dietro ogni azienda che partecipa, c'è una lunga selezione, lungamente ragionata, desiderata e valutata.

Ma senza scelte di campo dal punto di vista della metodologia produttiva.

Lo scopo è di far conoscere al pubblico realtà e territori nuovi, scelte coraggiose, prodotti irripetibili, accenti diversi, cultura agricola nel senso più genuino e nella sua dimensione produttiva più sostenibile.

Vogliamo che queste cose siano spiegate da chi i vino lo fa, vive la vigne e prende le decisioni che valuta migliori per ottenere il prodotto vino: per questo sono presenti i titolari delle aziende invitate .