I grandi vini dei Colli Berici a Villa Valmarana

Una degustazione che unisce i sapori e le bellezze del territorio: il vini del Consorzio tutela Vini Colli Berici e Vicenza a Villa Valmarana ai Nani. Venerdi 12 novembre sarà possibile scoprire la villa grazie alle aperture tematiche all’interno del progetto Dimore Amiche e assaggiare i vini dei Colli Berici e i prodotti tipici.

Ispirazione dell’appuntamento sarà l’affresco Il pranzo dei contadini, dove i protagonisti si riuniscono attorno al tavolo dopo una giornata di lavoro, accompagnando il cibo con il buon vino dei loro vigneti.

La serata inizierà con visita guidata alle cinque sale della Palazzina affrescate da Giambattista Tiepolo, per continuare nel salone centrale della Foresteria, dove ci sarà la degustazione guidata da Giovanni Ponchia, Direttore del Consorzio, di quattro vini delle DOC Colli Berici e Vicenza, affiancato dai sommelier di AIS Vicenza, accompagnati da un assaggio di formaggi per esaltarne il sapore. I vini DOC Colli Berici e Vicenza raccontano i luoghi in cui l’architettura è diventata grande, in una storia del vino che incrocia la vigna e i suoi frutti con le ville venete: in comune i concetti di equilibrio, struttura, eleganza.

Il pubblico potrà accedere a Villa Valmarana in due turni, con ingressi scaglionati: il primo inizierà la visita alle ore 18.00, il secondo alle ore 19.15. Al termine della degustazione sarà possibile fare anche una visita libera della Foresteria.

Il costo della serata è a partire da 19 € a persona. I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione e il prepagamento su www.villavalmarana.com/it/degustazione

Durante la serata verranno rispettate le norme sanitarie vigenti, compreso l’obbligo di indossare la mascherina durante gli spostamenti sia all’interno che nel parco storico. Necessario il green pass.