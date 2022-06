Venerdì 24 Giugno 2022 - Fuori dal comune 22 | Comune di Torri di Quartesolo



Vincent Van Gogh. E sopra, il cielo, blu corvino



ideato e condotto da Alessandra Vignato



voci narranti : Roberto Greppi e Cristian Zorzi



suoni e colori al pianoforte : Diego Bassignana aka The Piano Painter



video proiezione dei quadri a cura di LorenzoSpeed*



Venerdì 24 Giugno 2022 alle ore 21, in via Rimembranza, piazza chiesa di Lerino di Torri di Quartesolo ( Vicenza )



serata en plein air, ingresso libero



per info e prenotazioni : ufficio cultura 0444.250252