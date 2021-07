Villaggio splash, attività per bambini e ragazzi sul mondo del riciclo

Indirizzo non disponibile

Ridare vita ai rifiuti e materiali di scarto o non utilizzati, trasformati in qualcosa di nuovamente utile, originale ed unico. E' in programma “Villaggio splash”, un weekend a Villaggio del Sole con Arciragazzi e Legambiente Vicenza.

L'iniziativa si svolgerà a partire da sabato 24 con le “Olimpiadi del riciclo”, una serie di giochi e attività pensata per bambini e ragazzi di ogni età. L’appuntamento è alle Opere di Villaggio del Sole, accesso da via Nikolajewka 10, dalle 16 alle 18.

Domenica 25 luglio, dalle 9 alle 11, sarà la volta della “Caccia al rifiuto”, una pulizia del quartiere che partirà dalle Opere e che si estenderà per l’intero Villaggio del Sole.

L’iniziativa rientra nel bando “Ripartiamo: estate nei quartieri 2021”, promosso dall’assessorato alla partecipazione per dare vita ad attività aggregative che favoriscano l’interazione e l’inclusione sociale e per sostenere le associazioni del territorio dopo le difficoltà dovute all’emergenza pandemica.

Le attività sono gratuite e su prenotazione: arciragavi@gmail.com.