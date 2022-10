Villaggio delle Zucche a Villa Stecchini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

A Villa Stecchini nel weekend di Halloween sono in programma molte iniziative per bambini.

Al Villaggio delle Zucche vi aspettano:

Laboratori per Bambini

Lanterna di Trilly

Edwige: la civetta delle nevi ( costruzione con il legno)

Aragog : il ragno peloso

L'acchiappa sogni

Entrata Villaggio delle Zucche e laboratori 15 €

Sabato 29 dalle ore 15, domenica 30 e lunedì 31 ottobre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Villa Stecchini è dimora storica Veneta del 1592 da sempre di proprietà' della famiglia, che vi vive tutt'oggi. Un parco magico incorniciato da specchi d'acqua, piante ed animali esotici, Camere in affitto, Grandi saloni e spazi esterni per eventi. Taverna per aperitivi e musica.

Villa Stecchini via Molinetto,2 Romano d'Ezzelino.