Villa Zileri, tra le meraviglie del Tiepolo e la Grotta delle conchiglie

Entrando a villa Zileri si ha la sensazione di iniziare un viaggio ricco di fascino, storia e cultura lungo ben seicento anni. Nel 1436 il conte Antonio Nicolò dei Loschi, una delle più importanti famiglie della nobiltà vicentina, acquisì una tenuta di 800 campi nella campagna di Biron, in posizione strategica alle porte della città. Lo sviluppo e il successo dell’attività economica agraria hanno determinato la crescita del complesso edilizio della villa, riferimento e centro dell’intero territorio circostante.

Dopo essere passato nella seconda metà dell’Ottocento alla famiglia Zileri per via ereditaria, in tempi più recenti il complesso è stato oggetto attenti interventi di restauro e recupero ad un uso contemporaneo abitativo e direzionale, realizzati su iniziativa dell’attuale proprietà, costituendo oggi un particolare esempio di valorizzazione e inserimento nella vita economica e culturale attuale di una villa veneta.

RITROVO: All’ingresso di Villa Zileri, Viale Zileri, 4/6 – Monteviale (VI)

DURATA: 1h30 circa

COSTO ITINERARIO: 16 euro Adulti, 8 euro ragazzi fino ai 12 anni

BARRIERE ARCHITETTONICHE: Previa comunicazione, è possibile visitare la Villa, fatta eccezione della cappella gentilizia

CANI: Al guinzaglio, è consentita la loro presenza al Parco, ma non all’interno della villa.

