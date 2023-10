Villa Zileri e la giornata delle Ville Venete

Durante l'iniziativa "La Giornata delle Ville Venete", promossa dall'Associazione per le Ville Ville e l'Istituto Regionale per le Ville Venete, Villa Zileri si svelerà ai visitatori attraverso visite guidate e laboratori tematizzati. L'obiettivo è far conoscere e valorizzare il patrimonio storico e culturale della villa attraverso esperienze dirette.

Dettagli dell'evento:

Il 21 ottobre, verrà presentato il Progetto Sociale di Villa Zileri, nato dalla collaborazione con la Cooperativa Sociale "Studio Progetto". I partecipanti saranno guidati alla scoperta degli spazi che ospitano le attività di inclusione sociale, permettendo di comprendere come questi luoghi favoriscano un lavoro armonioso. La giornata prevede anche un'esperienza laboratoriale di "green care". Sono previsti due turni di visite:

1° turno, dalle 10:00 alle 12:30

2° turno, dalle 14:30 alle 17:00

(La visita include: Parco storico, Salone affrescato da GB Tiepolo, Orto sociale dell'azienda agricola della Villa: "Frutti di Marta")

Il 22 ottobre, le guide di Villa Zileri accompagneranno i visitatori alla scoperta degli angoli più suggestivi del Parco Storico e del Salone al Piano Nobile della Villa, impreziosito dagli affreschi di Giambattista Tiepolo. Sono programmati cinque turni di visite:

1° turno, dalle 10:00 alle 11:00

2° turno, dalle 11:00 alle 12:00

3° turno, dalle 12:00 alle 13:00

4° turno, dalle 15:00 alle 16:00

5° turno, dalle 16:00 alle 17:00

(La visita comprende: Parco storico e Salone affrescato da GB Tiepolo)

Informazioni e biglietti:

€ 15,00 biglietto intero (ingresso e visita guidata inclusi)

€ 6,00 biglietto ridotto (per bambini dai 6 ai 12 anni e accompagnatori di persone con disabilità). L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per le persone con disabilità.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare:

Email: visite@villazileri.com

Telefono: 351 534 5013 (anche Whatsapp)

L'evento si terrà anche in caso di maltempo.