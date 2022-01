Visita guidata a Villa Valmarana ai nani, un viaggio nell'arte del Tiepolo

Villa Valmarana ai Nani si compone di tre edifici situati in un grande parco d’epoca. La Palazzina (1669), la Foresteria e la Scuderia (1720) sono circondati da roseti, da un giardino all’italiana con la quinta scenica e il pozzo, da una carpinata.

La Palazzina e la Foresteria sono affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, chiamati nel 1757 dal proprietario, Giustino Valmarana. La Villa prende il nome dalle statue dei 17 nani in pietra, un tempo disseminati nel giardino, ora disposti sul muro di cinta che circonda la proprietà. Ad essi è legata la suggestiva leggenda della principessa Layana. Si presume che il vero e proprio esecutore dei Nani sia Francesco Uliaco e l’ispiratore Giandomenico Tiepolo.

Si potranno ammirare da fuori, le splendide scuderie della villa.

DOMENICA 9 GENNAIO 2022

1° turno: 11.30

2° turno: 14.00

3° turno: 15.30

DURATA: 1h30

RITROVO: davanti alla Villa Valmarana ai nani, in Via Dei Nani, 8 – 36100 Vicenza

CONTRIBUTO: 16 euro adulti, 7 euro RAGAZZI fino ai 16 anni

ACCOMPAGNAMENTO: visita condotta da guida professionista abilitata

PRENOTAZIONE: https://venetosegreto.com/eventi/

Per questa visita guidata è necessario il Green Pass di base.