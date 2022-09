Visita guidata a Villa Trissino Marzotto

Il nucleo più antico della villa risale al Medioevo, quando la famiglia Trissino, di probabile origine germanica, costruì un castello come centro del proprio potere feudale. Nella seconda metà del XV secolo l’edificio venne trasformato in residenza di campagna, perdendo gradualmente il suo carattere militare. Nel XVIII secolo un altro ramo della famiglia costruì la Villa Inferiore. Dopo essere stata distrutta da un incendio venne ceduta ai Trissino già proprietari della Villa Superiore, che la restaurarono. Bruciò nuovamente e venne quindi lasciata come scenografico rudere. Alla metà del XIX secolo l’intero complesso passò alla famiglia Da Porto. Durante l’ultimo conflitto mondiale la Villa attraversò un periodo di grave decadenza, cui pose rimedio il conte Giannino Marzotto dopo averla acquistata nel 1951.

Domenica 02/10/2022

Si visiterà, inoltre, la preziosa pinacoteca racchiusa in questa meravigliosa villa, con opere dell’Ottocento italiano. Tra questi, spiccano Morbelli, Tito, Deleani.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/villa-trissino-marzotto/