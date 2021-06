Visita guidata a villa Saraceno di Agugliaro

Palladio e le sue ville patrimonio UNESCO sono vanto e orgoglio per il territorio vicentino, dove il celebre architetto lavorò senza sosta realizzando i suoi capolavori e alcuni tra i suoi progetti più famosi. Nella produzione di Palladio esiste però anche una serie di ville “minori” affascinanti ma un po’ isolate nei territori intorno al capoluogo che forse ancora non avete visto!

Domenica 13 giugno vi presentiamo villa Saraceno ad Agugliaro! Una residenza di villeggiatura pensata e progettata in completa armonia con il territorio pianeggiante e agricolo che la circonda e pennellata come un abito su misura alla personalità e alle aspettative del suo proprietario.

Questa “casa di villa” racconta del genio di Andrea Palladio, capace di creare bellezza anche con linee semplici, abile ad inventare ogni volta soluzioni estetiche e pratiche nuove usando quel linguaggio classico che lo ha reso unico.



Villa Saraceno é una delle prime ville realizzate dal celebre architetto e una delle meno sfarzose, un luogo ideale dove trovare rifugio dal trambusto cittadino per “poter condurre un’esistenza di campagna autonoma e ben provvista di cultura”. La villa padronale venne ad integrare una corte agricola preesistente e ben più antica di cui rimangono la colombaia la “casa vecchia” e i granai, oggi é proprietà del The Landmark Trust che dopo il restauro la mette a disposizione di vacanzieri speciali, amanti dell’arte e della tranquillità!

Per chi lo vorrà, dopo aver visitato villa Saraceno con i suoi ambienti affrescati, ci sposteremo di pochi km, attraversando la bellissima campagna di Agugliaro, ognuno con la sua auto, per le visite in esterni prima di “villa delle Trombe”, attribuita Michele San Micheli e oggi immersa nella sua realtà contadina e poi di villa Dal Verme, addormentata e abbandonata nelle sue forme gotiche lungo l’argine del canale Liona, una delle rare ville sopravvissute del XV secolo.



QUANDO: Domenica 13 giugno alle ore 10h00-12h00

DOVE: Appuntamento a Villa Saraceno - Via Finale, 8, 36020 Finale, Agugliaro VI

COSTO: visita guidata 12,00€ adulti, 5,00€ bambini 6-12 anni, sotto i 6 anni gratuito.

entrata villa 3€ adulti, bambini gratuiti.

DURATA: 2 ore circa

N.B. I brevi spostamenti da un sito all’altro si faranno a piedi o con auto propria.



Prenotazione obbligatoria via email a vicenzatourguide@gmail.com



