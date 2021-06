Villa Godi Malinverni: Gran Galà del Galateo

Esiste ancora il galateo al giorno d’oggi? I modi dello stare a tavola si tramandano nei secoli con specifici codici di comportamento. Approfitta di una cena di gala per gustare piatti di stagione, ma anche il racconto di aneddoti storici, le regole del bon ton e delle buona maniere per accogliere i vostri ospiti con impeccabile eleganza. Impara l’arte e mettila da parte per le tue serate conviviali!

DESCRIZIONE

Sarai accolto come un tempo all’ingresso della prestigiosa Villa Godi Malinverni e accompagnato al tuo tavolo per gustare gli ottimi piatti del territorio. E, come in un gioco, tra una pietanza e l’altra, potrai ascoltare la storia affascinante delle buone maniere a tavola, di come sono nate le posate e magari sorridere ascoltando l’origine di tante regole che ora spesso appaiono strane. Sarà un modo divertente per trascorrere una serata in compagnia… con un tocco di classe in più, portando a casa il ricordo di una serata insolita e le nozioni del bon ton a tavola, a cura di Tiziana Busato – docente e scrittrice di Galateo e protocolli Internazionali.

Venerdì 25 Giugno 2021, € 65 per persona

Il menù della serata

antipasto: taglio di speck con polentina e taglio di Asiago e Grana padano

primo piatto: risotto di asparagi bianchi di Bassano del Grappa

secondo piatto: tagliata di anatra laccata all’arancia

contorni: piselli e patata duchessa

dessert: millefoglie alle fragole

frutta fresca e caffè

Vini Doc Breganze abbinati al menu

Per maggiori informazioni tel. 0444 886737

Quota per persona

€ 65,00 con minimo 40 partecipanti