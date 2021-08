Non serve andare tanto lontano per godere di meravigliosa bellezza. Vi proponiamo la visita di Villa CORDELLINA a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza.

La nostra guida autorizzata ci condurrà all’interno della villa dove visiteremo il Salone del Tiepolo e i suoi maestosi affreschi. Proseguiremo la visita nelle altre sale: la sala azzurra, la sala degli uccelli, il seminterrato, la biblioteca e scopriremo la storia della famiglia Cordellina e delle altre famiglie nobili che hanno vissuto in questa dimora. Verranno aperte le suggestive cantine e le stanze segrete del secondo piano.

SABATO 4 SETTEMBRE ALLE ORE 10:30 - I segreti di Villa Cordellina: Tiepolo Experience

ORARI e TURNI

1° gruppo 10.30

2° gruppo 14.30

3° gruppo 16.00

RITROVO: all’ingresso di Villa Cordellina in Via Lovara, 36, 36075 Montecchio Maggiore-Alte Ceccato VI

ACCOMPAGNAMENTO: visita condotta da guida professionista abilitata

DURATA: itinerario: 1h30 ore circa

CONTRIBUTO: 13 euro ADULTI/ 5 euro RAGAZZI fino a 16 anni

PRENOTAZIONE obbligatoria dal link:

https://venetosegreto.com/i-segreti-di-villa-cordellina.../