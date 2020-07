Villa Cordellina: teatro e musica in giardino

Nella splendida cornice di Villa Cordellina di Montecchio Maggiore una serie di spettacoli nel bel giardino all'italiana.

VILLA CORDELLINA RE – START è una rassegna che parte da un’idea di rinascita. Il progetto, a cura di Claudio Scuccato, imprenditore vicentino che lavora da trent’anni nei grandi eventi, e con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore e della Provincia di Vicenza, pone come obiettivo la ripartenza, dopo un periodo così faticoso, in un luogo della Provincia, permettendo ai cittadini, e non solo, di usufruire, in un modo alternaEvo, attraverso il teatro e la musica, di uno spazio comune che non solo abitualmente non è goduto nella sua pienezza, ma che permetterebbe loro di ritrovare una parvenza di normalità e socialità in completa sicurezza.

Spazio allo spettacolo dunque, che nasce e si reinventa proprio attraverso la realizzazione in quel luogo specifico, creando eventi unici e irripetibili, per coprire così i diversi target di pubblico e per dare un segnale anche ai lavoratori dello spettacolo che, più di altri, hanno accusato il colpo di questa pandemia.

Venerdì 25 luglio - “Arbeit” tratta il tema del lavoro: il lavoro dei giovani, gli incidenti sul lavoro, lo sfruttamento, la disoccupazione, il precariato, la crisi.

Nicoletta è una ragazza come tante, un ragazza semplice, un ragazza di provincia.

La vita le ha dato poco e quel poco se l’è dovuto conquistare, è cresciuta in fretta.

Ha imparato subito che il lavoro fa l’uomo, che senza non si può stare, non si deve.

Ha scoperto che la felicità non si compra e che e va conservata con cura perché è fragile, molto.

Le è stata rubata questa felicità, fatta a pezzi, calpestata.

Ma Nicoletta è una ragazza forte perché ha ancora l’incoscienza di rischiare, di sognare che le cose, forse, si possono cambiare, ha il coraggio, raro, di dire no, di difendere la dignità di essere uomini perché il lavoro, da solo, non rende liberi.

In scena sulla sedia di una sala d’aspetto di una clinica, una giovane attrice e il suo talento, la sua generosità nel darsi fino in fondo, nel raccontare un mondo, il nostro che purtroppo ha ancora bisogno di eroi.

ACQUISTO BIGLIETTI:

- in prevendita presso Villa Cordellina:

martedì dalle 17.30 alle 19.30 e venerdì dalle 11.30 alle 13.30

- in biglietteria nelle sere di spettacolo dalle ore 20.00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

SIA IDEE - tutti i giorni dalle 9 alle 21 �

eventi@siaidee.it �

3806456061

siaidee.it/pre-registrazione

INIZIO SPETTACOLI ALLE ORE 21

Sabato dalle ore 21:00 alle 22:30

Villa Cordellina

Montecchio Maggiore