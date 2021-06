Villa Cordellina in fiore: Mostra mercato delle orchidee

Indirizzo non disponibile

La mostra mercato presenta selezionati espositori, tra i migliori venditori e produttori a livello nazionale e internazionale, proporrà al pubblico orchidee, piante particolari ed accessori per la coltivazione, offrendo a tutti la possibilità di avvicinarsi a questo splendido mondo e agli addetti ai lavori la possibilità di scovare insoliti esemplari.

Sabato 26 e domenica 27 giugno 2021, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore ospita la terza edizione della “Mostra Mercato Orchidee Botaniche ed Ibride e Piante Particolari”.

Durante la mostra mercato, aperta sabato dalle ore 9:00 alle 19:00 e domenica dalle 9:00 alle 18:00, sarà possibile acquistare materiale e accessori per la coltivazione di piante di ogni tipo, oltre a originali e graziose creazioni realizzate a mano.

Nel corso della due giorni sarà inoltre attivo un punto “SOS Orchidee” per ricevere consigli utili sui vari metodi di coltivazione e di come far vivere nel tempo queste piante bellissime ma delicate.

Ospite d’onore di questa edizione 2021 è il Dott. Manfred Speckmaier, Presidente e Giudice dell’Associazione Wiener Orchid Society e direttore del Giardino Botanico dell’Università di Vienna, che sabato, alle ore 15:30, terrà una conferenza per parlare delle varietà di orchidee provenienti da vari Paesi dell’America Latina (per prenotare scrivere a segreteria.atao@gmail.com ).

La mostra, a ingresso libero, verrà inaugurata sabato mattina, alla presenza del Ministro Erika Stefani, dell’Europarlamentare Mara Bizzotto, del Consigliere regionale Milena Cecchetto e del Sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula.

Il Primo Cittadino rivolge un ringraziamento particolare «agli organizzatori di ATAO, allo staff di Villa Cordellina e al Gruppo Alpini per la disponibilità e la collaborazione nell’allestimento della mostra mercato. È per noi un piacere tornare ospitare questo evento dedicato alla bellezza della natura, molto apprezzato dagli appassionati di botanica e non solo. Dopo mesi di “buio” anche la meravigliosa Villa Cordellina può tornare a vivere e ad accogliere visitatori, sempre nel rispetto delle basilari norme di prevenzione».

L'evento, organizzato da ATAO – Associazione Triveneta Amatori Orchidee, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e del Comune di Montecchio Maggiore che ha contribuito finanziariamente alla realizzazione.