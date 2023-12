Villa Caldogno: mercatino di Natale, strudel, cioccolata calda, vin brulé

Il 17 dicembre 2023 ci sarà il Natale a Caldogno per la tradizionale domenica dei Mercatini, con oltre 60 hobbisti che esporranno i loro lavori creativi in vendita, in una cornice festosa ricca di intrattenimento per grandi e piccini.

Organizzato come da tradizione da Pro Loco Caldogno in sinergia con altre associazioni del territorio e con il comune di Caldogno.

NATALE IN VILLA CALDOGNO

Il parco di Villa Caldogno si animerà di colori, musiche, profumi e attività natalizie.

Programma

ore 10:00 apertura dei Mercatini di Natale e trucca bimbi per tutti…presso il parco di Villa Caldogno ;

ore 14:00 lezioni di trucco per le feste: su prenotazione ;

ore 14:30 partenza della marcia dei Babbi Natale, le iscrizioni inizieranno alle ore 13:30

ore 16:30 Babbo Natale in Barchessa pronto per la foto ricordo e per raccogliere le letterine dei bambini

dalle 15:30 alle 18:30 esibizioni di danza a cura di Kappa House di Isola Vicentina e concerto della Bub Befolk Upupa Band

Stand gastronomico della Pro Loco con panini onti, patatine fritte, Fish&Chips, strudel caldo, cioccolata calda, vin brulé e molto altro.