villa caldogno e i suoi tesori

Un meraviglioso gioiello dell’architettura palladiana si erge nel comune di Caldogno, per volontà di Losco Caldogno.

Egli, aristocratico vicentino e attivo commerciante di seta, aveva ricevuto in eredità una corte agricola e numerosi campi nel 1541.

L’opera architettonica non è inserita nei “Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio”, tuttavia si può dedurre che Villa Caldogno sia, a tutti gli effetti, firmata dall’architetto più celebre del Veneto.

Il recente restauro conclusosi nel 2016 ha liberato il seminterrato da tramezzi ed elementi costruttivi aggiunti, ritornando alla linea architettonica originaria e mettendo in luce l’intatto sistema cinquecentesco di canalizzazione per uso domestico delle acque che, convogliate, defluiscono poi nella grande vasca circolare, ora visibile all’esterno della Villa.

Uno dei pochissimi Sistemi idraulici del ‘500 rimasto intatto e visitabile.

Sarà un viaggio di scoperta affiancati da una guida autorizzata ed esperta del territorio.

Vista guidata il 21 maggio 2023.



