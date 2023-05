Villa Caffo-Navarrini, Cavalli in Villa: esibizione del Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri

Dopo la prima delle otto tappe, appena conclusa presso il Parco Ippodromo di Lonigo oltre 10.000 visitatori, il maxi evento targato FISE Veneto muoverà il prossimo passo verso Rossano Veneto, sempre in provincia di Vicenza, dove gli spazi di Villa Caffo Navarrini saranno teatro della seconda spettacolare tappa di Cavalli in Villa.

Il primo appuntamento è in agenda il 10 maggio alle ore 18: lo spettacolare Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri con fanfara e picchetto accenderà di adrenalina ed emozioni il pubblico che arriverà per questa eccezionale cerimonia militare, messa in atto dai 70 binomi del 4º Reggimento Carabinieri a cavallo. Il carosello è un alternarsi fluido e ritmico di figure complesse e non prive di un certo rischio, eseguite con grande abilità e perizia, degna di quella tradizione della cavalleria italiana della quale i carabinieri del Reggimento e, più estesamente, l'Arma intera sono fedeli e rigorosi custodi. L’esibizione si concluderà con la storica “Carica” caratterizzata da un turbinare di pennacchi tra il balenio delle sciabole sguainate e lo sventolare dello stendardo, sottolineato dal grido "Pastrengo!", in memoria dell'eroica battaglia di Pastrengo del 30 aprile 1848.

Si tratta di esibizioni che esaltano i sentimenti persino dei più disincantati, anche perché sono la celebrazione di un rito, memoria di dedizione, coraggio ed entusiasmo: da sempre valori del carabiniere.

Saltellando e scodinzolando davanti al drappello dei cavalli, parteciperà alla cerimonia anche la mascotte “Briciola”. La cagnolina, di razza meticcia e con un mantello rosso cervo, è nata il 05 giugno 2013 (casualmente proprio il giorno dell’annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri) e ha visto il suo esordio l’anno successivo, il 05 giugno del 2014, in occasione del bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Sarà Katia Ricciarelli, con la sua voce, e sulle note dell’Inno d’Italia, a dare solenne avvio a questo atteso e prestigioso evento. Appuntamento dunque il 10 maggio a Rossano Veneto.

“Cavalli in Villa” è un progetto promosso da FISE Veneto con il sostegno di FISE nazionale e il supporto dell’IRVV (Istituto Regionale Ville Venete). È patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Padova e di Vicenza oltre che da tutti i Comuni coinvolti. Il 2023 vedrà otto tappe, che si snoderanno durante tutto l’anno in diverse dimore storiche del Veneto.